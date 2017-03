Rosenfeld Stammtisch international besetzt

Rosenfeld. Der jüngste Oldtimer-Stammtisch unter der Regie des Fremdenverkehrsvereins ist auch Gästen aus dem Allgäu, aus der Schweiz und aus dem Saarland die weite Reise plus Übernachtungen in Rosenfeld wert gewesen. Techniker des ehemaligen Fahrzeugherstellers Maico, einst mit Werken in Herrenberg und Pfäffingen bei Tübingen, waren ebenso dabei wie früher erfolgreiche Grand-Prix-Fahrer und Mechaniker des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Anton Mang.