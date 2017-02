Rosenfeld Sportlerball wird zu Mega-Event

Als der Zug vom Vorsitzenden Lothar Hafner gestartet wurde, begann das Programm. Lothar Hafner lobte das wochenlange Schaffen der drei "B", Bettina Stehle, Bettina Buk und Barbara Gruner-Hehl. Sie hätten mit der Hallendekoration und mit dem mitreißenden Programm fast Unmögliches erreicht.

Vieles zu Erzählen hatten drei allwissende Damen auf dem Bahnhof. Was alles in einer knapp 1000 Einwohner zählende Gemeinde passieren kann, erläuterten die Damen beim Fleckengeschwätz oft sehr pointiert. Die Lacher hatten Hochsaison, und so mancher Zeitgenosse das Nachsehen. Gut gepasst in das närrische Programm hat die Unterhaltungskapelle "Wilde Hilde". Gekonnt unterhielten die Musiker zwischen den Programmpunkten und schöpften aus ihrem unbegrenzten Repertoire. Die Band spielte bis in die Morgenstunden bekannte Titel und beliebte Fasnetshits.

Durch das Ballprogramm führte erstmals Timo Grupp. Der junge Sportler kündigte charmant die verheißungsvollen Programmpunkte an und weckte das Interesse bei den Zuschauern.