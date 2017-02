Rosenfeld Spaß am Feiern in der Halle

Herausragend war der Auftritt der kleinen Garde. Die Zuschauer, unter ihnen zahlreiche Eltern und Großeltern, waren begeistert vom Können der jüngsten Tänzerinnen der Narrenzunft. Ein weiterer Glanzpunkt war der Auftritt der mittleren Tanzgarde. In ihrem Showprogramm mit vielen Hits unterhielten sie das Publikum.

Aufgespielt hatte auch die Guggi der Zunft, und die traditionelle Polonaise zog quer durch die Halle. Jedes Kind durfte nach dem Ende des Programms ein kleines Geschenk aussuchen.

Ein Dank ging am Ende des Nachmittags an die vielen Helfer, welche die Kinderfasnet ermöglicht hatten. Erfrischende alkoholfreie Getränke gab es für die kleinen Narren an der Kinderbar. Am morgigen Samstag findet die Hauptfasnet in Heiligenzimmern statt. Um 13.30 Uhr beginnt der Umzug mit mehr als 1400 Hästrägern.