Rosenfeld Sockenstricken und Fantasiereisen

Windlichter werden am Samstag, 2. Dezember, ab 14 Uhr gebastelt. Gläser sollen mitgebracht werden. Auch für diesen Kurs ist eine Anmeldung erbeten.

Die Komödie "Chocolat" wird im Rahmen der DVD-Abende im Schulhaus am Donnerstag, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr gezeigt.

Zum Häkeln von Topflappen treffen sich Interessierte am Mittwoch, 10. Januar, mit Inge Lorch um 19 Uhr. Mitzubringen sind 100 Gramm Topflappengarn aus Baumwolle und zwei Häkelnadeln in Stärke 3. Eine Anmeldung ist erforderlich. An drei Mittwochnachmittagen, am 17., 24. und 31. Januar, werden jeweils ab 19 Uhr Socken gestrickt. Dazu werden fünf Stricknadeln und 100 Gramm Sockenwolle benötigt. Kenntnisse im Stricken sollten vorhanden ein. Details vermitteln Anne Felber, Liesel Gauß und Margarete Kieß. Anmeldung wird erbeten.

Zur Planung weiterer Aktivitäten treffen sich Interessierte am Dienstag, 23. Januar, um 19 Uhr im Schulhaus. Wer Ideen hat, ist dazu eingeladen.