Rosenfeld Skulpturen und Bilder bei den Rosen

Rosenfeld. Die Künstlerin ist in Rosenfeld aufgewachsen und hat dort das Progymnasium besucht. Die ehemalige Gärtnerei Mayer, heute der Standort des Rosen- und Skulpturengartens, lag auf ihrem Schulweg. Nach Stationen in Balingen und dem Elsass zog sie mit ihrem Mann nach Ofterdingen, wo sie heute arbeitet. Sie kommt aber immer wieder nach Rosenfeld und veranstaltet künstlerische Workshops im Gewächshaus. Für den Förderverein Städtepartnerschaft hat sie eine Skulptur geschaffen, die das Verbindende zwischen den in früheren Zeiten verfeindeten Ländern Deutschland und Frankreich symbolisiert.

Ihre Skulpturen gestaltet sie aus Sandstein, Marmor oder Holz. Sie zeichnen sich durch weiche Linien und Wellen aus. Aber auch das Thema Rose hat Messner aufgegriffen – inspiriert von dem Garten mit seinen zahlreichen blühenden Rosensorten.

Folgerichtig heißt ihre jüngste Ausstellung "Bei den Rosen...". Ergänzend zu den Skulpturen zeigt sie Ölbilder. Diese wollen mit einem etwas anderen, nachdenklichen Blick auf das Alltägliche in der Umgebung aufmerksam machen. Die Ausstellung ist vom 24. Juni bis Sonntag, 2. Juli, zu sehen. Geöffnet ist sie Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.