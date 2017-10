Rosenfeld Situation für Fußgänger ist gefährlich

Ich kann es nur begrüßen, dass sich der Ortschaftsrat Leidringen, die Stadt Rosenfeld und auch die Presse endlich mit dem Thema "Ortsdurchfahrt Leidringen" beschäftigen. Schon vor Jahren habe ich in einem Schreiben an den Ortschaftsrat und an den Zollernalbkreis darauf hingewiesen, wie unbefriedigend und gefährlich die Situation für Fußgänger und alle "schwächeren" Verkehrsteilnehmer in Leidringen ist.