Rosenfeld Singen, spielen, tanzen, jubilieren

Rosenfeld. Als Vertreter der evangelischen Kirchengemeinden vom Kleinen Heuberg eröffnete Gerald Massini den Abend; er dankte den jungen Akteuren und den vielen Zuhörern. Dem 15-köpfigen Organisationsteam ist es gelungen, in nur wenigen Tagen das Musical und den umfangreichen Gesang einzustudieren.

In dem Musical begegnet Simon eingangs Jesus am See Genezareth und fordert den erfolglosen Fischer erneut zum Hinausfahren auf den See auf. Gemeinsam mit seinem Bruder fahren die Fischer einen großen Fang ein.

Der Chor führte das Musical vorzüglich auf. Oft kamen Solisten zum Zuge und sangen mit Bravour ihre Soloteile. Fein harmonierte der Gesang mit der Band von Adonia. Mit umfangreichem technischem Aufwand wurde Musik und Gesang abgestimmt und einige Tanzeinlagen bereicherten die Aufführung.