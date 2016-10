Rosenfeld Silber für Tätigkeit im Ehrenamt

Angefangen hat diese ehrenamtliche Tätigkeit mit der Multiple-Sklerose-Erkrankung ihres Mannes, des damaligen Lauterbacher Pfarrers Bruno Schrade. Anneliese Schrade begann, sich in der Gruppe zu engagieren. Die AMSEL (Aktion Multiple Sklerose Erkrankter) Baden-Württemberg koordiniert die Arbeit der Kontaktgruppen vor Ort und informiert über die verschiedenen Therapiemöglichkeiten bei Multipler Sklerose (MS).

Die Rottweiler Gruppe, so Schrade, biete auch Hippotherapie auf einem Reiterhof an. Sie macht die Buchhaltung und die Organisation: "Ich schreibe auch Bettelbriefe", fügt die 75-Jährige schmunzelnd an. Es gelte, Ausflüge, Weihnachtsfeiern und ähnliches vorzubereiten. Sie hat in Lauterbach auch eine Kleiderkammer betrieben und Obdachlose betreut.

1989 zogen die Schrades nach Rosenfeld, doch die Verbindung nach Rottweil blieb bestehen, obwohl sich Anneliese Schrade auch am neuen Wohnort engagierte. So veranstaltete sie einen Basar zu Gunsten des Krankenpflegevereins in der damaligen Gärtnerei Mayer.