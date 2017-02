Rosenfeld Sieben Künstler stellen Werke aus

Rosenfeld. Heimdirektorin Heike Henninger freute sich über die dritte Ausstellung des Stammtischs im Pflegewohnhaus. "Immer steht das Haus dafür offen", so die Heimleiterin. Alle Gäste und Künstler waren anschließend zum gemeinsamen Austausch in der Cafeteria eingeladen.

Die musikalische Umrahmung der kleinen Feierstunde übernahmen die Zitherfreunde aus Bergfelden. Mit ihrer klassischen Musik und Titeln aus der Filmmusik begeisterten die drei Musikerinnen ihre Zuhörer.

Die Vorsitzende des Künstlerstammtischs, Dorothee Beier, erinnerte in ihrer Begrüßung an die Anfänge in Rosenfeld vor 18 Jahren. Mit dem Fremdenverkehrsverein hätten viele Ausstellung, teilweise auch Dauerausstellungen, im damaligen Restaurant Lindenhof oder im Alten Spital stattgefunden. Eine Versteigerung zugunsten sozialer Einrichtungen habe großen Anklang gefunden.