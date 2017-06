Rosenfeld Senioren aus Heiligenzimmern im Schwarzwald unterwegs

Am Nachmittag ging die Fahrt weiter nach Gengenbach in das dort ansässige Mutterhaus der Franziskanerinnen vom göttlichen Herzen Jesu. Die Besucher waren entzückt über die Schönheit in diesem Gotteshaus mit seinem Deckengemälde vom Tod des heiligen Franziskus.

Mitgeteilt wurde den Heiligenzimmernern auch, dass dieses Mutterhaus ohne jegliche Unterstützung von der katholischen Kirche auskommen muss und das Kloster auf Spenden und den Verkauf der in den Werkstätten hergestellten Kunstwerke angewiesen ist.

Aufgeteilt in zwei Gruppen sahen die Senioren, wie die Schwestern Kerzenverzierungen herstellen, und Beispiele für die Paramentenstickerei. In der Reisegesellschaft befanden sich die aus Heiligenzimmern stammenden Schwestern Rita und Resi Schrenk, die gerade auf Heimaturlaub sind, die wiederum Schwestern kannten, die in Gengenbach beheimatet sind.

Interessant ist die Entstehung und Entwicklung des Franziskanerklosters in Gengenbach. So konnten die Besucher lesen, dass beim 100. Jubiläum 1966 noch 1369 Schwestern auf 227 Stationen in Gengenbach beheimatet waren und dann ein kontinuierlicher Rückgang auf 685 Schwestern im Jahr 1991, 278 Schwestern im Jahr 2006 und 90 Schwestern 2017 eingesetzt hat. Diese sind fast alle zwischen 75 und 80 Jahre alt. Die Jüngste ist 38 Jahre alt.

Nach all diesen Ausführungen machten die Heiligenzimmerner noch ein Erinnerungsfoto vor der Mariengrotte, um danach die Heimreise anzutreten.