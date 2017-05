Rosenfeld Sechsfamilienhaus in Ortsmitte

Die Eltern, so Ortsvorsteherin Sigrid Lehmann, würden gerne das bestehende Konzept ab Sommer mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) beibehalten. Das Kindergartenteam und die Eltern hätten in das geplante VÖ-Konzept viel Initiative und Herzblut gesteckt. Der Zeitpunkt der Entscheidung sei daher sehr unglücklich, betonte Lehmann.

Der Ortschaftsrat habe die "Zukunftsentscheidung" aber auf Anfrage der Verwaltung getroffen, weil die Kinderzahlen rückläufig seien und mit dem integrierten Naturkindergarten neue Chancen eröffnet würden. Wichtig sei dem Rat der Einbezug des Kindergartengebäudes. Ein Konzept werde erarbeitet und den Eltern baldmöglichst vorgestellt.

Nach dem innerörtlichen Umlegungsverfahren wollte der Ortschaftsrat, dass die Entwicklung nicht mit der Schaffung von zwei Bauplätzen und eines Spielplatzes beendet wird. So wurde laut Lehmann ein Projekt angegangen, das in Isingen einmalig sei: Eigentumswohnungen. So sei nun für Interessierte, die gerne im Dorf leben wollen oder denen ihre Immobilie und ihr Garten zu groß geworden sei, sowie für jüngere Menschen, die eine Immobilie suchen, eine gute Möglichkeit geboten. Partner sei die Firma Mayer aus Rosenfeld. Das Gebäude habe zwei barrierefreie Wohnungen im Erdgeschoss. Insgesamt seien sechs Wohnungen von rund 50 Quadratmetern bis zur Maisonette-Wohnung mit 86 Quadratmetern angedacht. Das Vorhaben werde am 21. Juni im Gemeindesaal vorgestellt. Sollte es genügend Interessenten geben, könnte im Frühjahr 2018 mit dem Bau begonnen werden.