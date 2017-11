Rosenfeld Schüler reisen zu den Stätten des Zweiten Weltkriegs

Nach der Busfahrt kamen die Schüler und Lehrer in der Herberge in Bréville-les-Monts an. Am nächsten Tag ging es bereits früh zum Museum "Mémorial de Caen", das mit vielen Exponaten den Anfang, den Verlauf und das Ende des Zweiten Weltkriegs zeigt. Danach besuchten die Schüler Orte der Landung der alliierten Truppen wie Omaha Beach, den amerikanischen Friedhof von Colleville-sur-Mer, den künstlichen Hafen von Arromanches und die Pointe du Hoc.

Am darauf folgenden Tag fand eine Besichtigung der deutschen Batterie von Longues-sur-Mer statt. Besonders beeindruckend fanden die Schüler die teilweise noch vollständig erhaltenen Geschütze, die eine Reichweite von bis 18 Kilometern hatten. Anschließend besichtigten sie den deutschen Militärfriedhof von La Cambe. Einige Schüler suchten mithilfe des Verzeichnisses nach Verwandten, die im Krieg gefallen waren.

Den vorletzten Exkursionstag und aus Sicht der Schüler den Höhepunkt der Studienfahrt bildete der Besuch des Mont-Saint-Michel und des darauf liegenden Benediktinerklosters.