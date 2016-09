Rosenfeld Schüler lernen spielerisch Berufe kennen

Die Berufseinstiegsbegleiter vom Bildungsträger BBQ berufliche Bildung gGmbH hatten sich ein besonderes Schmankerl für die Schüler der achten, neunten und zehnten Klassen ausgedacht. In Gruppen von 25 Jugendlichen durchliefen die Schüler verschiedene Stationen, bei denen sie interaktiv Einblick in die Welt der Bauberufe bekamen. Auf dem Bau-Board sahen die Akteure einen Film, in dem sie mit einem Board über eine Mega-Baustelle surften. Das Board stand nicht still, sondern holperte und wackelte. Die zusätzliche Herausforderung war, Fragen zu verschiedenen Bereichen einer Baustelle zu beantworten. Die Momentaufnahmen können auf der Website des BauBusses angesehen werden.

Ein weiteres Multimedia-Element war die BauBox, in der man einen fiktiven Bungee-Jump von einem 70 Meter hohen Baukran wagen konnte. Neben dem praktischen Zirkeltraining gab es im BauBus noch verschiedene bauhandwerkliche Herausforderungen, bei denen man etwa Geräusche einer Baustelle erkennen musste oder durch Fühlen verschiedene Baustoffe ertastete. Auch das Einschätzen des Gewichts üblicher Baumaterialien war Bestandteil der Aufgaben.

Beim Bau-Checker konnten die Schüler herausfinden, welche Bauberufe zu ihnen passen. Durch Fragen wurden die Vorlieben und Stärken der Schüler ermittelt und ausgewertet. Durch diese interessanten Elemente wurden die Schüler auf spielerische Weise an mehr als 20 Bauberufe herangeführt.