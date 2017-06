Rosenfeld Schönste Gärten ausgezeichnet

Insgesamt hatten sich neun Gartenbesitzer aus den Stadtteilen Bickelsberg, Isingen, Täbingen und Rosenfeld am Wettbewerb beteiligt. Magdalene Halter nahm am Nachmittag die Prämierung vor im Beisein der Vertreter des Arbeitskreises Freizeit und Kultur sowie Jennifer Rauch als "Ursula von Rosenfeld". Ein Jury mit den Mitgliedern von Obst- und Gartenbauvereinen der Stadt, Elfriede Schneider aus Leidringen, Uwe Kühne aus Brittheim, Hermann Kipp aus Isingen, Heinz Keller und Magdalene Halter aus Rosenfeld hatten Mitte Juni einen gemeinsamen Rundgang zu den angemeldeten Gärten gemacht. Der Wettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Motto "Mein Garten als blühende Oase". Da bei der Punktevergabe drei Gärten fast punktgleich waren, wurden an die drei Erstplatzierten die gleichen Preise mit Urkunde, Gutschein, einer Flasche Prosecco und einem Bild des eigenen Gartens übergeben. Diese Preise erhielten Margarete Kapp, Bickelsberg, Familie Uschi Schlaich, Bickelsberg, und Evelin Stoll, Rosenfeld. Weiterhin gingen an die nächsten sechs Gewinner Preise: Julia Birk, Täbingen, Gisela und Werner Halter, Rosenfeld, Eberhard Kieß, Isingen, Kristin Maier-Freitag, Isingen, Gabriele und Rainer Stotz, Rosenfeld, sowie Otto Weber, Isingen.

Der Arbeitskreis bedankte sich bei den Wettbewerbsteilnehmern und freute sich über die freundliche Aufnahme des Bewertungsteams. Die Preisverleihung auf dem Wilhelm-Sülzle-Platz wurde musikalisch umrahmt von einer aktuell zusammengestellten Musikergruppe aus der Mömpelgardgasse. Die Zuhörer waren begeistert von den Liedern, die die Musiker präsentierten. Magdalene Halter bedankte sich abschließend beim Arbeitskreis, der Stadtverwaltung und dem Bauhof für die Unterstützung bei der Prämierung.