Rosenfeld Schnelles Netz kommt Zug um Zug

Rosenfeld. Medienwirksam hat Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut in der Fischermühle auf den symbolischen roten Knopf gedrückt und so den Betrieb im Glasfasernetz gestartet. Als Erste ist die Firma Helixor in den Genuss der schnellen Datenübertragung gekommen und holt ausgelagerte Abteilungen zurück.

Techniker der Betreiberfirma Pepcom haben den ersten Privatkunden in Rosenfeld bereits Zugang zum Glasfasernetz gewährt. Zuvor wurden Verteilerkästen aufgestellt und mit der nötigen Technik ausgestattet. Während angestrebt ist, dass Firmen direkte Glasfaseranbindungen bekommen, erhalten Privatpersonen und Haushalte eine Anbindung ans Pepcom-Netz über die "letzte Meile" aus Kupferdraht – die ist allerdings noch unter der Regie der Telekom. Die weiteren Verteilerkästen sollen nach Angaben von Hannes Lindhuber, Pressesprecher der Pepcom-Mutterfirma Tele Columbus AG, noch bis Ende Juni in Betrieb genommen werden; zwei folgen voraussichtlich im Juli.

In Heiligenzimmern soll nach seinen Angaben mit der Stadt geklärt werden, ob der Glasfaserausbau dort erfolgen kann. Laut Stadt soll die Bundesnetzagentur eine Entscheidung treffen, da die Telekom den Zugriff auf die Kabelverzweigerkästen verweigere.