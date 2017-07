Rosenfeld "Schlag ins Gesicht für engagierte Eltern"

Am Plan der Stadt Rosenfeld, im Stadtgebiet einen Waldkindergarten einzurichten, ist nichts auszusetzen, ist diese Art der Kindergärten mit ihrer eigenen Philosophie im Moment geradezu "hip", und man kann sich so bestimmt auch in Zeiten stagnierender Kinderzahlen ein paar zusätzliche Kinder von außerhalb der Stadt sichern.

Einen solchen Kindergarten aber auf Kosten und als Ersatz eines gut funktionierenden herkömmlichen Kindergartens ohne Not "durchzudrücken", ist eine unglaubliche und beispiellose Maßnahme, die ihresgleichen sucht!

Der Kindergarten in Isingen verfügt nicht nur ein anerkanntes, tolles und gut aufgestelltes Erzieherinnen-Team, sondern über eine unglaublich engagierte Elternschaft – dieses Engagement wirkt sich weit über die Belange des Kindergartens hinaus aus und ist damit nicht nur ein Aushängeschild für das Dorf, sondern auch für die Stadt.