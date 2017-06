Im Anschluss an das 3D-Sonnwendturnier der Bogenabteilung des Schützenvereins Heiligenzimmern hat der Verein einen Scheck über 750 Euro an den Tübinger Verein "FöHRe Kids", Förderverein für an Rheuma erkrankte Kinder, übergeben. Der Heiligenzimmerner Ortschaftsrat Hubert Schreiner steht dem Verein vor. Auf dem Bild von links: Ute Penske, Pascale Schreiner, Tochter Leni, Hubert Schreiner und Carsten Lausch. Foto: May