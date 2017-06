Rosenfeld "Rundreise der Gelehrten" in Paris

Rosenfeld-Leidringen. 94 Personen, darunter auch Jugendliche des Fußball- und Tennisvereins mit ihren Betreuern, waren in zwei Bussen und einigen Privatautos nach Frankreich gereist und erlebten eindrucksvolle Tage in der Partnerstadt in der Nähe von Paris.

Nach der Ankunft und offiziellen Begrüßung im Rathaus ging es in die Gastfamilien, die teilweise schon seit Jahrzehnten mit den Rosenfeldern Gästen befreundet sind.

Am nächsten Tag wurde die französische Hauptstadt erkundet. In zwei Etappen machten die Ausflügler mit einem kleinen Touristenzug eine Stadtrundfahrt der etwas anderen Art, nämlich eine "Rundreise der Gelehrten", die auf die Anhöhen des linken Seine-Ufers in die "Wiege des Wissens" und seit dem 12. Jahrhundert auch der Universität führte.