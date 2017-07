Rosenfeld Rücklage wird kräftig aufgestockt

Die Zunahme des Verwaltungshaushalts ist höheren Steuereinnahmen geschuldet. Hier fällt besonders die Gewerbesteuer ins Gewicht: Geplant waren 8,3 Millionen Euro an Einnahmen; gezahlt haben die Unternehmen insgesamt 11,7 Millionen Euro, macht ein Plus von 41 Prozent. Bei der Grundsteuer B ist ein Zuwachs auf niedrigerem Niveau erzielt worden mit Einnahmen von 605 266 Euro gegenüber dem Planansatz von 580 000 Euro. Ein Plus gab es auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Rosenfeld erhielt rund 3,1 Millionen Euro gegenüber geplanten drei Millionen. Gestiegen sind auch die Schlüsselzuweisungen, der Familienleistungsausgleich, Einnahmen aus Gebühren, Verkauf, Mieten und Pachten, Konzessionsabgaben, Zuweisungen und Zuschüsse.

Die höheren Gewerbesteuereinnahmen schlagen sich in gestiegenen Umlagezahlungen nieder: Entsprechend dem Einnahmeplus stieg die Gewerbesteuerumlage von planmäßigen 1,7 auf 2,5 Millionen Euro.

Minderausgaben verzeichnete der Kämmerer bei Gutachten für die Abwasserbeseitigung, Bauleitplanungen sowie Kosten für Vermessungen und die Unterhaltung der Friedhöfe. Der geringere Heizölpreis und ein zurückgegangener Wärme- und Brennstoffverbrauch schlugen sich bei den Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude nieder.

Die allgemeine Rücklage umfasste zu Beginn des Jahres 2016 rund 14,7 Millionen Euro. Mit der Zuführung stieg sie auf fast 15,2 Millionen Euro.