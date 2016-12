Rosenfeld Rücklage muss das Defizit decken

Zu Buche schlagen höhere Sachkostenbeiträge vom Land, die dem Progymnasium zugute kommen. Auch die Zuweisungen für die Kindertagesstätten steigen.

"Das geht in die falsche Richtung", sagte Klaus May in Sachen negativer Zuführung und Entnahme aus der Rücklage: "Das muss wieder andersrum gehen. Wir müssen alles tun, um das Sparbuch nicht ganz aufzulösen." Der Stand der Rücklage sinkt von 14,7 auf 8,1 Millionen Euro.

Zu den großen Projekten wie dem Umbau der Turnhalle Isingen, der Teilerschließung "Rosenfeld-West" (640 000 Euro) oder der Erschließung "Dornbrunnen IV" im Gewerbegebiet (155 000 Euro) gab es keine Nachfragen. Eher wurde nachgehakt bei den Kosten für die Internet-Präsenz der Stadt, neuer Einsatzkleidung für die Feuerwehr – dunkelblau statt orange –, der "Schul- und Bildungs-Cloud", die zentral Daten für die Schulverwaltung speichert, oder die Umstellung der Straßenbeleuchtung.

Hierzu führte Stadtbaumeister Bernhard Müller aus, dass noch rund 330 alte Leuchten mit Quecksilberdampflampen durch LED-Leuchten ersetzt werden sollen und dafür 100 000 Euro eingestellt werden, aber eine Förderung in Aussicht stehe.

Weitere Fragen betrafen die kaputte Stützmauer an der Bergstraße in Täbingen (240 000 Euro) oder die Einrichtung eines ebenerdigen Bürgerbüros im alten Rathaus.