Rosenfeld Rücklage finanziert die Investitionen

Bei der Gewerbesteuer rechnet die Stadt mit rund neun Millionen Euro an Einnahmen, rund 700 000 Euro mehr als der Planansatz des Vorjahrs. 3,2 Millionen Euro soll die Stadt aus dem Einkommensteueranteil kassieren und 551 000 Euro aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Die Personalausgaben wachsen um 124 000 Euro auf 3,9 Millionen Euro. Davon werden 2,4 Millionen im Bereich Bildung und Betreuung ausgegeben. Dem stehen relativ geringe Einnahmen gegenüber. Wegen zurückgegangener Kinderzahlen bekomme die Stadt weniger Landesmittel für Kindertagesstätten, so Miller. Für die Umstellung des Finanz- und Haushaltswesens auf die "Doppik" ist eine 100-Prozent-Stelle in der Kämmerei bewilligt worden. Auch das Stadtbauamt bekommt eine neue Stelle.

Höhere Mittel fließen in die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, nämlich knapp 1,7 Millionen Euro. Hierunter fallen die Kanalsanierungen für eine Million, die Straßenunterhaltung für 250 000 Euro, der Austausch von Straßenleuchten und die Sanierung der Friedhöfe.

Ein positives Zeichen sah der Bürgermeister in der Verringerung der Schulden der Stadt. Sie sollen Ende 2017 noch knapp 400 000 Euro betragen.

Der Vermögenshaushalt wird zu 85 Prozent aus der Rücklage finanziert: Diese wird um beinahe 5,4 Millionen Euro reduziert und beträgt zum Ende des kommenden Jahres noch 8,1 Millionen Euro. Damit ist die vom Gemeinderat selbst gesetzte Grenze von neun Millionen unterschritten.

Als wichtigste Projekten nannte Miller unter anderem den weiteren Umbau der Turnhalle Isingen mit 1,2 Millionen Euro, die Teilerschließung Rosenfeld-West mit 640 000 Euro, die Erschließung im Gewerbegebiet "Dornbrunnen IV", Planungsraten für den Täbinger Hallenumbau, den Ausbau der Gebiete Ahornstraße und Engenwasen in Heiligenzimmern und die nach seinen Worten dringende Sanierung der Stützmauer an der Bergstraße in Täbingen. Auch ein Brückenneubau an der Stunzach, die innerörtliche Erschließung in Brittheim und Isingen, die Anbindung an die Kläranlage Balingen und die Erneuerung des Kanals in der Leidringer Straße schlagen sich im Haushalt nieder.

"Etwas reißen können wir mit diesen Zahlen nicht", sagte Miller. Luise Lohrmann und Klaus May werteten es positiv, dass das Zahlenwerk im November vorgelegt worden ist und im Dezember beraten wird.