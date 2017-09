Mehreren Rosenfeldern, die zehn Mal und öfters zum Blutspenden gegangen sind, hat Bürgermeister Thomas Miller im Rahmen der Gemeinderatssitzung in Heiligenzimmern Dank und Anerkennung ausgesprochen. Die Spender hätten Bürgersinn bewiesen, so Miller, und anderen Menschen das Leben gerettet. Ehrennadeln und Urkunden für zehnmaliges Spenden gingen an Edgar Bukenberger, Christian Fuoss, Mustafa Gicic, Joey Hahn, Stefan Lohrmann, Marc Luippold, Steffen Prüfer und Monika Schlegel. 25 Mal Blut gespendet haben Doreen John, Ute Lehmann, Monika Maier und Ilse Masan. Geehrt für 50 Spenden wurden Kurt Baur, Ralf Feldberger und Andrea Stocker. Die Ehrennadel für 75 Blutspenden ging an Thomas Seemann. Das Bild zeigt die anwesenden Blutspender mit Michael Halter (Zweiter von links) und Siegfried Schüehle (rechts) vom DRK-Ortsverein Rosenfeld sowie Bürgermeister Thomas Miller. Foto: Hertle