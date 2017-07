Rosenfeld-Leidringen. Bei einem Unfall am Sonntagmittag hat sich eine 29-Jährige schwer verletzt. Die Frau war um 14.05 Uhr auf der Landstraße 390 zwischen Rosenfeld und Leidringen unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie laut Polizei nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Schaden am Roller beläuft sich auf rund 2000 Euro.