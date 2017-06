Rosenfeld Röhm: "Der Mensch steuert sich nicht allein"

Rosenfeld-Bickelsberg. Viele Jugendliche und Erwachsene waren der Einladung zum Atempause-Gottesdienst in die Georgskirche gefolgt. Die Atempause wird durch ein Team des Trägerkreises Offene Abende auf dem Kleinen Heuberg und den Kirchengemeinden Bickelsberg-Brittheim getragen.

Das Thema des Abends lautete: "Jesus ans Steuer lassen – was Nachfolge bedeutet". Als Referent war Günther Röhm, Gemeinschaftspastor der Süddeutschen Gemeinschaft, eingeladen. Zwischen den Vorträgen trat die Atempause-Band auf. Die vier jungen Musiker hatten Lieder ausgewählt, welche gerade die jüngeren Besucher mitsangen. Martin Märklin führte durch das Programm. Henrich Klassen, Vater von vier Kindern, stimmte in den religiösen Abend ein und schilderte seine tägliche Beziehung zu Gott.

Am Beispiel eines Navigationsgeräts ging Günther Röhm auf die Frage ein, ob der Mensch sich selber steuert oder steuern lässt. Er nannte die Erziehung und die persönlichen Erfahrungen als wesentliche Einflussfaktoren auf die Lebensweise eines Menschen. "In der Psychologie nennt man das Konditionierung." So finde oft die Betrachtung in der Horizontalen statt. Der Mensch tappe mehrmals in die gleiche Falle. "In der Bibel wird der Mensch vertikal betrachtet", so Röhm. Der Mensch sei in seinem Wesen nicht frei, sondern gesteuert.