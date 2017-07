Rosenfeld. Mehrere Rinder sind laut Polizei am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Landstraße 390 unterwegs gewesen. Ein Autofahrer hatte dies der Polizei mitgeteilt. Die beiden eintreffenden Streifen fanden die elf Tiere dann in der Nähe eines Schuppens am Ortseingang von Leidringen. Nach einigen Recherchen wurde der Halter ausfindig gemacht, der die Rinder zurück auf ihre Weide trieb. Wie sie aus der Elektroumzäunung ausbrechen konnten, ist unklar.