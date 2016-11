Rosenfeld "Rettungsdienst wird Hausarztersatz"

Rosenfeld. "85 Prozent der Unfälle passieren im häuslichen Umfeld", so Heiko Lebherz. Somit seien Familienangehörige als Erste vor Ort, und der Ersten Hilfe komme ein hoher Stellenwert zu. Das DRK habe den Erste-Hilfe-Kurs weiter entwickelt und freue sich über eine steigende Nachfrage.

An Bedeutung gewinnt nach seinen Angaben der Hausnotruf. Im Zollernalbkreis nutzten bereits 1000 Teilnehmer dieses Hilfsmittel, wobei der Notruf in der Leitstelle eingehe, es aber oft Fehlalarme seien.

Eine gut funktionierende Einrichtung, gerade in Rosenfeld, seien die Helfer vor Ort, so Lebherz, welcher Bürgermeister in Hausen am Tann und Ratshausen ist. Schon nach drei bis vier Minuten könnten diese Rotkreuzler vor Ort sein. Oft hänge die Arbeit fürs DRK vom Wohlwollen des Arbeitgebers ab. Gebe es für Einsätze der Feuerwehr eine gesetzliche Grundlage, so könne das DRK auf kein Gesetz zurückgreifen.