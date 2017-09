Rosenfeld Reformation und Marionettentheater im Kalender

Der vierte Teil des Reformationskurses findet unter dem Titel "Reformation und Kultur" ab 19 Uhr im Gemeindehaus Isingen statt.

Zum Stammtisch lädt die Nabu-Gruppe Rosenfeld für Donnerstag, 12. Oktober, 20 Uhr, ins Gasthaus Rosenhof ein.

Ihre Kirbe mit Tanzvorführungen veranstaltet die Trachtengruppe Leidringen am Sonntag, 15. Oktober, ab 10 Uhr in der Kleiner-Heuberg-Halle. Am selben Tag feiern auch die Wanderfreunde Täbingen ab 11 Uhr in der Turnhalle.

Mit "reformatorischen Bewegungen weltweit" befasst sich der fünfte Teil des Reformationskurses am Freitag, 20. Oktober, 19 Uhr, im Gemeindehaus Täbingen.

Das Marionettentheater Karibum spielt am Sonntag, 22. Oktober, im Isinger Schulhaus ab 14 Uhr "Räuber Hotzenplotz".

Der Kirchenchor Rosenfeld gibt am Samstag, 28. Oktober, ein Konzert mit Luther-Liedern ab 19.30 Uhr in der Stadtkirche. Unter dem Motto "Gnadenlos gnädig" steht der Familiengottesdienst am Sonntag, 29. Oktober, 10 Uhr, in der Stadtkirche.

Im Rathaus Brittheim und drum herum findet am Dienstag, 31. Oktober, ein Lichterfest statt. Die Kirchengemeinden auf dem Kleinen Heuberg laden am Reformationstag zu Gottesdiensten ein, die jeweils um 10 Uhr beginnen.