Rosenfeld Quarzsand-Abbau kann weitergehen

Rosenfeld. Seit 1984 wird in der Sandgrube von der Firma Steidle Quarzsand abgebaut. Zuvor hatte die Stadt Rosenfeld von 1982 bis 2011 in einem Teilbereich eine Erddeponie betrieben. Laut Achim Haßdenteufel, Betriebsleiter bei der Firma Steidle, baut das Unternehmen den größten Teil seines benötigten Quarzsandes in Rengetsweiler ab und bezieht Rohsand aus den Bereichen Ulm und Stuttgart. Der Sand wird in der Bau- und Zementindustrie, für Putz, Kleber, Mörtel und Beschichtungen sowie beim Bau von Sportplätzen und Beachvolleyball-Anlagen verwendet.

Für den Quarzsand-Abbau in Brittheim ist laut Haßdenteufel eine bergrechtliche Genehmigung vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau notwendig, besser bekannt als Landesbergamt, mit Sitz in Freiburg.

Erstmals war 1993 ein Rahmenbetriebsplan für den Abbau aufgestellt und dreimal bis Ende 2016 verlängert worden.