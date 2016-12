Rosenfeld Produkte für die Tuba und den Bagger

"Neueste Produktionsanlagen erfordern eine hochmoderne Umgebung. Diese Anforderungen kann die neue Produktionshalle erfüllen. Wir sind bereit, uns neuen technischen Herausforderungen zu stellen", halten die Geschäftsführer Martin und Reiner Höhn fest. Letzterer kam 1999 in die Firma und leitete damit einen Generationswechsel ein.

Mit Blick in die Zukunft wollen die Geschäftsführer an ihrem Leitsatz "Mehr Klasse als Masse" festhalten und sich auf die Fertigung vom Einzelteil bis zur mittleren Serienfertigung konzentrieren, wobei es sich um Gelenklager für eine Tuba oder einen Bagger handeln kann. Präzision und Qualität, Schnelligkeit und Flexibilität hätten absoluten Vorrang. "Jeder Mitarbeiter ist in das Qualitätsmanagement einbezogen", so Martin und Reiner Höhn.

Um diesen Grundsatz zu vermitteln, hat die Ausbildung im Unternehmen einen hohen Stellenwert. Im aktuellen Jubiläumsjahr haben elf Jugendliche ihre Ausbildung begonnen. Damit werden insgesamt 28 Auszubildende beschäftigt – ein Rekord in der Firmengeschichte.

2014 hatte sich Fluro erfolgreich am "Umweltpreis für Unternehmen Baden-Württemberg" beteiligt. Das Unternehmen wurde hinsichtlich des Umweltschutzes als "vorbildlich und wegweisend" eingestuft, unter anderem wegen der energieeffizienten Produktion, der Nutzung von Fotovoltaik und Geothermie, wegen der Verwendung von Mehrwegverpackungen und biologisch abbaubaren Füllmaterials sowie wegen der "einzigartigen" Lüftungstechnik in der neuen Produktionshalle, wie die Geschäftsführer stolz vermerken. "Wir wollen den Standort durch langfristige und nachhaltige Ausrichtung erhalten sowie Arbeitsplätze schaffen und sichern. Es ist uns ein Anliegen, den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen", so Martin und Reiner Höhn weiter.