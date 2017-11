Rosenfeld Proben und spannendes Quiz

Der folgende Tag stand ganz im Zeichen von Registerproben. Zwei Register probten allein in den Häuschen, die anderen mit Dirigent Elmar Seeburger und Dozent Sebastian Bihl. Nach dem Kaffee fand noch eine Gesamtprobe statt, bei der dann das Gelernte zusammengeführt wurde. Im Anschluss gab es den traditionellen "bunten Abend". Diesen hatten die Jüngsten des Vereines vorbereitet und abwechslungsreich gestaltet. Im Spiel nach dem Muster von "Der große Preis" mussten nicht ganz alltägliche Quizfragen beantwortet werden, Essen erraten, Theater gespielt, Filmtitel und Nationalhymnen erraten und einige Geschicklichkeitsspiele gewonnen werden.

Der kurzweilige Abend klang dann noch in gemütlicher Runde aus. Tags darauf wurde nach der abschließenden Probe wieder die Heimreise angetreten.

Das Konzert der Stadtkapelle findet am kommenden Samstag, 2. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Festhalle in Rosenfeld statt. "Der Berg ruft!" – so lautet das Motto des Abends. Dabei nehmen die Rosenfelder Musiker die Zuhörer mit auf einen herrlichen Wandertag, der mit dem Sonnenaufgang beginnt und einem beeindruckenden Blick auf das Bergpanorama ausklingt.