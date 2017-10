Rosenfeld Premiere mit härteren Klängen

Drei der fünf Untamed-Rocker waren schon in der Rosenfelder Band BTMC (Back To My Chord) aktiv: die in Rosenfeld lebenden Marco Stickel und Timo Kühne an den Gitarren und Sänger Lukas Vötsch, der aus Dürrwangen kommt. Zu ihnen sind Drummer Florian Schweizer aus Binsdorf und Philipp Pfitzer aus Täbingen am Bass gestoßen.

Anders als der eher melodiöse Rock von BTMC mit Sängerin Cindy Welte orientiert sich die neue Band an Musik der härteren Sorte, also Metal. Das thematisiert auch das Logo: Es dominieren Rot wie glühende Lava und Schwarz.

Die Mitglieder von "Untamed", alle im Alter von 18 bis 24 Jahre, haben seit Oktober 2016 acht eigene Songs geschrieben und werden bei ihrem Auftritt in Binsdorf zwei Cover-Songs spielen. Ziel ist es, Auftritte mit mehr eigenen Stücken zu bestreiten.