Rosenfeld ­Popchor singt israelisches Friedenslied

Rosenfeld. Die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde wurden am Sonntag auf den Abend verlegt. Somit entfielen am Vormittag der gewohnte Gottesdienst sowie die Kinderkirche.

Pfarrer Bernd Hofmann nahm die Friedenspreisverleihung des Deutschen Buchhandels an die Autorin Carolin Emcke und deren Themen auf, welche nicht besser in das Zeitgeschehen passen könnten. "Den Menschen am Rande und auch im Zentrum gehört die Aufmerksamkeit", so Pfarrer Bernd Hofmann.

Im Mittelpunkt des Abendmahlgottesdiensts stand unter anderem eine Bildbetrachtung. Zwei Gemeindemitglieder erläuterten das Abendmahlbild mit einem großen Tisch, während im Hintergrund Musik lief. Jesus hatte die Arme weit ausgebreitet und offen gehalten. Unterschiedliche Menschen saßen am Tisch und beobachteten das Geschehen.