Rosenfeld Pfadfinder interpretieren Reformationstag auf moderne Art und Weise

Rosenfeld. Die Rosenfelder Pfadfinder (VCP) hatten am Montagabend zum "Reformationskonzert und mehr" in und um die Stadtkirche in Rosenfeld eingeladen. Dabei boten sie den Gästen ein abwechslungsreiches Konzert – und inszenierten in gruseliger Weise Luthers Turmerlebnis im Kirchturm. In der mit Kerzen erleuchteten Luther-Bar im Gemeindehaus warteten die Pfadis zudem als Mönche verkleidet mit mittelalterlichen Köstlichkeiten auf.