Rosenfeld Pfadfinder als Helfer im Einsatz

Im Einsatz waren die Rosenfelder im Ordnungsdienst, was vielfältige Aufgaben wie Einlasskontrollen im Backstage-Bereich, Umbauarbeiten auf der Bühne oder auch die Betreuung der Gäste umfasste.

Der Einsatzort lag im Herzen der Hauptstadt auf dem Gendarmenmarkt mit dem Konzerthaus und dem Deutschen und Französischen Dom. Von dort aus erreichte man das Brandenburger Tor in nur 15 Gehminuten. Auf diese Weise konnte die Hauptstadt nach Schichtende noch erkundet werden.

Auch an das U- und S-Bahnnetz Berlins mussten sich die Rosenfelder erst gewöhnen, da die Unterkunft nur mit dem öffentlichen Nahverkehr erreicht werden konnte. Wie üblich waren die Helfer in Schulen untergebracht, die Rosenfelder in Neukölln.