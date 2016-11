Rosenfeld Papier bleibt noch auf dem Ratstisch

Bei einem Versand von Dokumenten per Mail seien die Dateien relativ groß, aber der ordnungsgemäße Versand sei nicht gesichert, meint Miller.

Der Rosenfelder Bürgermeister benutzt selbst aber, wie er sagt, lieber Sitzungsunterlagen auf Papier: "Da kann ich Notizen machen und Sachen anstreichen." Zudem könne er persönlich auf einem gedruckten Blatt schneller Informationen erfassen, als mühsam auf einem Bildschirm zu scrollen und zu suchen.

Das Rosenfelder Rathaus benutzt nach seinen Angaben ein Dokumenten-Managementsystem: Eingehende Schreiben, Rechnungen oder andere Unterlagen werden eingescannt und gespeichert. Manche Originale müssen allerdings aus rechtlichen Gründen auf Papier aufbewahrt werden, während die Lesbarkeit von Datenträgern nach langer Zeit fraglich ist.

Dennoch sträubt sich Miller nicht gegen den Einsatz von Tablets, sondern lässt prüfen, was die Geräte, die benötigte Technik und die Software kosten: "So billig ist das nicht." Die Zahlen kommen dann bei der Einbringung des Haushalts 2017 in der Gemeinderatssitzung am morgigen Donnerstag auf den Tisch – säuberlich auf Papier gedruckt. Beraten und verabschiedet wird das Zahlenwerk in der Dezember-Sitzung. Das ist der letzte kamerale Haushalt vor der "Doppik", dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, das 2018 eingeführt wird.