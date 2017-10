Rosenfeld Ortsentwicklung hat oberste Priorität

Rosenfeld-Heiligenzimmern. Der Ortschaftsrat hat in seiner jüngsten Sitzung das Thema Ortsentwicklung ganz oben an gestellt. Neben einem Wohngebiet am Ortsausgang in Richtung Gruol sind die Erweiterung des Gewerbegebiets und ein Schuppengebiet angemeldet. Wichtig ist dem Gremium, dass die maroden Straßen, Kanäle und Leitungen sowie die Straßenbeleuchtung im Gebiet Engenwasen/Ahornstraße saniert werden.

Angemeldet werden auch die Asphaltierung des Fußwegs vom Gewerbegebiet Seewiesen zur Ortsmitte inklusive Straßenbeleuchtung sowie die komplette Sanierung der Feld- und Radwegeverbindungen von der Kreisstraße 7122 in Richtung Binsdorf bis zur Platzstraße und vom Ortsausgang Kirchberger Weg bis zum bereits sanierten Wegstück in Richtung Gruol. Laut Ortsvorsteher Rolf Kotz ist dies der am stärksten frequentierte Wander- und Radweg auf der Gemarkung. Die Sanierung könne in mehreren Abschnitten vorgenommen werden.

Der Ortschaftsrat möchte ferner den geschotterten und durch Hochwasser in Mitleidenschaft gezogenen Feldweg in Verlängerung des Rainwegs instandsetzen lassen und schlägt vor, den Belag des Fußwegs vom Kirchplatz zum Kindergarten zu sanieren. Weiterhin spricht sich das Gremium aus, doch noch einen Radweg von Heiligenzimmern in Richtung Rosenfeld zu bauen, nachdem die Planungen wegen fehlender Einigung mit Grundstückseigentümern eingestellt worden waren. Gegebenenfalls solle eine Alternativtrasse in Erwägung gezogen werden, so die Räte.