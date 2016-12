Rosenfeld Open-Air zur Weihnachtszeit

Mit adventlichen Weisen und Weihnachtsliedern sollen die Gäste auf Weihnachten eingestimmt werden. Für die Bewirtung mit typischen Weihnachtsmarktangeboten sorgt die Berneuchener Gemeinschaft, Trägerin des Klosters.

Die Musiker aus Heiligenzimmern untermalen mit ihren modernen Kirchenliedern seit mehreren Jahren immer wieder Gottesdienste in Heiligenzimmern und der Seelsorgeeinheit Annatal und Umgebung. Auch bei großen Ereignissen wie der Erstkommunion und Firmung tritt die Gruppe in Aktion. Musikalisch und gesanglich auf einem hohen Niveau bringen sie neuen Schwung und Rhythmus in die Messfeiern. Mit ihrem ersten Konzert außerhalb eines Gottesdienstes stellen sie am Sonntag ihr breites Programm vor. So werden sie nicht nur kirchliches Liedgut darbieten, sondern auch bekannte weltliche Weisen.

Der Hausmeister der Klosteranlage Kirchberg, Thomas Haid, der in Heiligenzimmern wohnt, hatte die Idee zu diesem Konzert und die Verbindung der Band mit der Gemeinschaft hergestellt. Er wird auch dafür sorgen, dass das entsprechende Ambiente mit Lichterglanz und Holzfeuer auf die Gäste wartet.