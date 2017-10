Teilnehmer an der Oldie-Herbstausfahrt durch den goldenen Oktober, organisiert vom Fremdenverkehrsverein Rosenfeld, sind am vergangenen Sonntag vom Leidringer Trachtenmuseum im historischen Vogtshof restlos begeistert gewesen. Doris Ruoff vom aktiven Trachtenverein hat die ländlichen Exponate im Museum anschaulich präsentiert. Mit viel Beifall bedacht wurden die Programme der Trachtengruppen in der Kleiner-Heuberg-Halle. Foto: Morsch