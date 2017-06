Rosenfeld Öko-Haus und Grillen

Rosenfeld-Isingen (lh). In den Endspurt bis zu den Sommerferien geht die Veranstaltungsreihe der Generationenwerkstatt. So zeigt der Biologe Dirk Mezger am Samstag, 1. Juli, Schmetterlinge und ihre Lebensräume. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Schulgebäude.