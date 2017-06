Rosenfeld Nicht alle begeistert vom Rosenmarkt

Rosenfeld. Ein Bewohner der Altstadt beschwert sich über "Fressbuden", die während des Rosenmarkts den Gehweg, Hauseingänge und Parkplätze versperren würden, über Erschwernisse für Autofahrer und deren Verhalten im verkehrsberuhigten Bereich. Auch die Stadtverwaltung kommt bei ihm nicht gut weg.

Dem entgegnet Bürgermeister Thomas Miller, dass die Stadtverwaltung seit Jahren rechtzeitig die Anwohner des Markt- und Festbereichs informiere, damit diese während der Märkte ihre Fahrzeuge außerhalb des Areals abstellen.

"Jeder weiß, dass es manchmal schwierig ist", sagt Miller zum Thema Großveranstaltungen in der Altstadt. Diese würden aber von den Besuchern in der Regel gut angenommen und verbesserten das Image Rosenfelds, wie Rückmeldungen ans Rathaus zeigten. Im Übrigen werden laut Miller für den Rosenmarkt Parkplätze an der Peripherie ausgewiesen, von denen Shuttle-Busse in die Innenstadt fahren. Diese Busse seien nach seinen Beobachtungen gut frequentiert gewesen, sagt Miller. Manche Besucher legten den Weg auch zu Fuß zurück.