Rosenfeld Neuerscheinungen stehen im Fokus

Rosenfeld. Der nächste Lesekreis trifft sich wieder am Donnerstag, 30. November, um 20 Uhr in der Stadtbücherei. Vorgestellt wird das Buch "Ein Leben mehr" von Jocelyne Saucier. Um den Kreis zu vergrößern, sind Frauen jeden Alters, die gerne interessante Bücher lesen und sich darüber austauschen möchten, eingeladen. Nähere Einzelheiten erfahren Interessierte in der Stadtbücherei unter Telefon 07428/33 97.

Im November finden in der Bücherei aber noch weitere Veranstaltungen statt. So gibt es am Mittwoch, 15. November, wieder den Treffpunkt Lesezeichen. Beginn ist um 14.30 Uhr. Das Thema lautet "100 Jahre Misteltherapie". Referentin ist Eva Susanne Klein, Teamleiterin Marketing der Helixor Heilmittel GmbH.

Die Firma gehört zu den führenden Herstellern von Mistelprodukten zur Anwendung in der ­ integrativen Onkologie. Seit mehr als 40 Jahren ist das Unternehmen auf Arzneimittel aus Misteln und Christrosen spezialisiert mit dem Ziel, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Um eine Anmeldung bis Dienstag, 14. November, wird gebeten.