Rosenfeld Narren stehen in den Startlöchern

Am 4. Februar geht es zum Hexen- und Altweiberball der Brandhexen in Winzeln. Abfahrt ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Am 11. Februar ist Hexabahl der Stettener Stumpenhexen in Zimmern ob Rottweil. Abfahrt ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Zum Karneval mit Festumzug des Karnevalsvereins Ehningen geht es am 12. Februar. Abfahrt ist um 11.45 Uhr, Beginn um 13.30 Uhr. Am 17. Februar sind die Rosenfelder Hästräger zu Gast beim Geisterumzug und beim Geisterball der Speckmockelzunft in Bösingen (Abfahrt offen, Beginn 19 Uhr).

Am 19. Februar sind die Rosenfelder beim Umzug der Narrenzunft Binsdorf dabei. Abfahrt ist um 12 Uhr, Beginn 13.30 Uhr.

Zum Umzug der Geislinger Pelzrutscher und Spandale geht es am 25. Februar. Abfahrt ist um 12 Uhr, Beginn 13.30 Uhr. Am 26. Februar nehmen die Rosenfelder beim Umzug der Narrenzunft Hornberg teil. Abfahrt ist um 11.30 Uhr, Beginn um 14 Uhr.

Am 27. Februar fahren die Rosenfelder zum Rosenmontagsumzug der Narrenzunft Bad Dürrheim. Abfahrt ist um 12 Uhr, Beginn um 14 Uhr. Am 28. Februar geht es zum Umzug der Narrenzunft Dautmergen. Abfahrt ist um 8.15 Uhr, Beginn um 9 Uhr. Am gleichen Tag startet der Umzug der Zoller-Hexen in Hechingen. Abfahrt ist um 12.15 Uhr, Beginn um 13.30 Uhr.