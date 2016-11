Rosenfeld "Nähe zum Kunden nicht gewünscht"

Lehmann erinnert auch daran, dass sich der Ortschaftsrat für den Ort engagiere, damit dieser lebendig und aktiv bleibe: "Vieles, was in die Menschen investiert ist, rechnet sich nicht in Euro." Das seien Dinge wie Solidarität und Menschlichkeit: "Als genossenschaftliche Einrichtung sollte Ihnen dies als Leitgedanke Nummer eins auf der Agenda stehen. Ihre Wurzeln liegen nicht an globalen Finanzmärkten, sondern in unserer ländlich geprägten Region."

Abschließend appelliert Lehmann an die Bankvorstandsmitglieder: "Überdenken Sie Ihre Entscheidung und gehen Sie in den Dialog mit Ihren Mitgliedern und Kunden. Unsere Forderung als Vertreter des Ortes: Erhalten Sie die für uns wichtige Infrastruktur Ihrer Filiale im bankeigenen Gebäude."