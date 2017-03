Rosenfeld (lh). "Das passt nicht wirklich", so der Kommentar von Bürgermeister Thomas Miller im Gemeinderat zu einem bereits begonnenen Bauvorhaben im Rote-Halde-Weg. Dort waren ein Zimmer und eine Terrasse an ein Haus angebaut worden, und das Landratsamt hatte dies zur Genehmigung angemahnt. Auch bei einem weiteren Vorhaben sind Fakten geschaffen worden: Die an ein renoviertes Haus in der Balinger Straße angebauten Rollläden verstoßen laut Miller gegen die Altstadtsatzung und müssten entfernt werden. Der Bauherr hatte im Erdgeschoss in ehemalige Geschäftsräume eine Wohnung eingebaut.