Rosenfeld Nach 40 Jahren hat er immer noch Spaß am Dirigieren

Für 50 Jahre aktives Spielen wurden Horst Völk­le und Wolfgang Huonker ausgezeichnet. Der Landesposaunenwart in der Evangelischen Landeskirche Württemberg, Hans-Ulrich Nonnenmann, hatte dazu einen persönlichen Brief an die Geehrten geschrieben.

Ausgezeichnet wurden zudem drei junge Mitglieder im Posaunenchor. Seit zehn Jahren sind Christian Huonker, Ruben Märklin und Simon Märklin dabei.