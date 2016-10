Rosenfeld Nach 18 Jahren nimmt er Abschied

Lobende Worte kamen von Pfarrer Bernd Hofmann: Der Dirigent habe Moderne und Tradition bei den Bläsern optimal verbunden, so der Pfarrer, sowie einen Ausgleich zu seinem herausfordernden Beruf gefunden.

Als Dank aller Pfarrerskollegen und der Kirchengemeinden des Kleinen Heubergs übergab Bernd Hofmann Schatz einen Gutschein für einen Zeppelin-Flug am Bodensee. Der Dank ging auch an Margrit Schatz, welche ihren Mann bei der Arbeit immer Beistand geleistet und auch selbst im Posaunenchor mitgespielt habe. Im Namen des Landesposaunenwarts Hans-Ulrich Nollenmann verlas Bezirksposaunenwart Daniel Bleibel einen Dankesbrief, in welchem die Arbeit von Bernd Schatz gewürdigt wurde. Der Landesposaunenwart kommt jährlich zu einem Probetag nach Brittheim.

Die Bläser haben sich doppelt von ihrem langjährigen Leiter verabschiedet. Zum einen gab es für den Fahrradfahrer Schatz ein Navigationsgerät und zum anderen ein Album, in dem sich jeder Bläser verewigt hat. Bernd Schatz bleibt dem Posaunenchor als Bass-Spieler erhalten.