Rosenfeld Musiker unterstützen Hilfsprojekte

Traditionell spielen die Musiker in zwei Gruppen im Ort. Dirigent Stefan Bisinger leitete eine Gruppe, Willi Schmid die zweite.

Im Weihnachtsgottesdienst bedankte sich Patricia Bisinger für die freundliche Aufnahme und Bewirtung der Musiker. Zudem lobte die Musikerin die Dorfgemeinschaft und gab das Spendenergebnis bekannt.

Die Spenden kommen der Arbeit der Geschwister Schrenk zu, die in unterschiedlichen Ländern in Afrika engagiert sind. Auch der Erlös des Adventsbasars des Missionskreises geht an die Geschwister Schrenk. Insgesamt kamen bis jetzt 10 000 Euro zusammen. Pater Albert Schrenk unterstützt eine Mädchenunterkunft in Niansogoni in Burkina Faso, Rita Schrenk hilft bei der Finanzierung von Lehrerstellen der Kolping Secondary School in Mwanga in Tansania, und Resi Schrenk fördert notleidende Kinder im Kongo.