Rosenfeld Musiker bereiten sich intensiv vor

Am nächsten Vormittag wurde die Kapelle in Einzelgruppen aufgeteilt. Zur Unterstützung hatte sich die Stadtkapelle Sebastian Bihl, den Dirigenten des Musikvereins Dietingen, dazu geholt.

Nach dem Mittagessen wurden zwei große Gruppen gebildet, und die Stücke wurden dann bis zur Kaffeepause intensiv durchgearbeitet. Danach fand nochmals eine Gesamtprobe statt.

Abends hatte das Spieleteam des Vereins einen unterhaltsamen Abend vorbereitet. Unter dem Motto "Schlag den Raab" mussten verschiedene Aufgaben und Rätsel gelöst werden. Konzertstücke mussten in die richtige zeitliche Reihenfolge gebracht, Gummibälle in ein Tenorhorn geworfen, ein Werbespot für einen Pümpel erfunden werden und vieles andere mehr. Die Probe am nächsten Morgen bildete dann den Abschluss des Probewochenendes.