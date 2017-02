Rosenfeld Müll wird gesammelt

Rosenfeld. Ein Umwelttag in der Gesamtstadt findet am Samstag, 25. März, statt. Dann wird in Rosenfeld und den Stadtteilen wieder allerlei Unrat und Müll eingesammelt. Aufgerufen sind Jung und Alt, Vereine, Gruppen und Einzelpersonen aus allen Stadtteilen, sich an dieser gemeinsamen Aktion zu beteiligen.