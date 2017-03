Rosenfeld Mostprämierung wird kurzweilig

Für die Bewertung hatten 15 Personen, darunter auch zwei aus Leidringen und Isingen, ihren Most abgegeben. Die Verkostung des Mosts wurde auf zwei Durchgänge aufgeteilt.

Vor der Probieren des alkoholischen Getränks und in der Pause erklärte der Vereinsvorsitzendes Jörg Hengsteler die Regeln und nannte die im Most verarbeiteten Obstsorten. Des Weiteren trug Michael Baumann ein Gedicht über den Most vor, das sein Vater Peter verfasst hatte.

"De selle wieder" unterhalten die Gäste in Brittheim